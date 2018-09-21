Министр инфраструктуры Украины «сдал» главного антикоррупционера

Киев, , 17:08 — REGNUM Против главы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело, сообщает 21 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Сытник заранее сообщил ему о проведении обыска у министра на квартире. Спецпрокуратура привела в качестве доказательства материалы, в которых за день до обыска имеются сведения о телефонных звонках между Омеляном и Сытником. Также в САП подчеркнули, что глава НАБУ «постоянно и систематически» разграшает данные досудебного расследования.

Напомним, Омелян подозревается в незаконном обогащении. Сам министр отрицает обвинения.