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Синдзо Абэ стал самым «долгоиграющим» премьер-министром Японии

Политика

Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ одержал победу на выборах на пост лидера правящей Либерально-Демократической партии

Токио, 21 сентября 2018, 17:57 — REGNUM  20 сентября в Японии прошли выборы на пост лидера правящей Либерально-Демократической партии. Глава партии становится и премьер-министром Японии. Победу одержал нынешний лидер ЛДПЯ Синдзо Абэ, который еще 3 года будет находится на посту премьер-министра Японии. Он побил рекорд и стал самым «долгоиграющим» премьером за весь послевоенный период. По сообщению японского новостного агентства NHK, Синдзо Абэ получил 553 голоса из 807 в обеих палатах парламента. Его соперник, бывший генеральный секретарь ЛПДЯ и бывший министр обороны Сигэру Исиба, набрал 254 голоса. По состоянию на 20 сентября Абэ находится у власти 2461 день, что считается рекордным за весь послевоенный период. С учетом нового срока, у Синдзо Абэ есть шанс побить и довоенный рекорд. До 2021 года Абэ планирует внести поправки в пацифистскую конституцию, решить проблему «стареющего общества» и создать благоприятную среду для привлечения иностранной

квалифицированной рабочей силы.

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Зарубежная хроника
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