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Бангладеш собирается принять закон о цифровой безопасности

Политика

В Национальном собрании (парламенте) Бангладеш представлен «Законопроект о цифровой безопасности – 2018». Этот законопроект вызвал горячее обсуждение во всех чтениях

Дакка, 21 сентября 2018, 17:44 — REGNUM  Национальное собрание Бангладеш собирается принять «Закон о цифровой безопасности — 2018», который в окончательной редакции будет состоять из 32 пунктов. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на постоянный комитет парламента Бангладеш по телекоммуникациям и связям с общественностью, новый закон, помимо всего прочего, будет предполагать довольно жесткие меры пресечения преступной деятельности в интернете.

Так, согласно пункту А 32 статьи, «если какое-либо лицо совершит преступления, указанные в Законе о конфиденциальности данных, причем для совершения этих преступлений использует компьютер, цифровое устройство, компьютерную или цифровую сеть, или иное электронное средство, а равно как и будет способствовать совершению такого преступления», то в этом случае виновное лицо «будет приговорено к 14 годам лишения свободы» или денежной компенсации в размере 2,5 миллиона така (более 2,3 миллионов рублей).

Законопроект вызвал широкий общественный резонанс, после чего и был создан временный комитет парламента для выработки окончательной редакции договора.

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Зарубежная хроника
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