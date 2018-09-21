Россия и Турция обозначили пределы демилитаризованной зоны в Идлибе

Анкара, , 17:06 — REGNUM Делегации российского и турецкого военных ведомств в ходе встречи в Анкаре обозначили пределы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, сообщает 21 сентября пресс-служба минобороны Турции.

Уточняется, что встреча российских и турецких военных проходила с 19 по 21 сентября.

«В минобороны Турции 19−21 сентября прошла встреча с российской делегацией по основным вопросам, касающимся реализации сочинских договоренностей. На совещании были определены границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, принимая во внимание географическую структуру и расположение населенных пунктов», — указано в заявлении турецкого военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями.

Это соглашение было заключено для решения проблемы зоны «Идлиб» без проведения полномасштабной военной операции.

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