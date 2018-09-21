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Климкин: У Украины есть план по Азовскому морю

Политика

Но он пока секретный

Киев, 21 сентября 2018, 16:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у его страны есть план по Азовскому морю. Соотвествующее заявление Клмкин сделал сегодня, 21 сентября, на брифинге.

Журналисты задали Кликину вопрос, планирует ли Киев разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Климки ответил, что у Киева «есть план» по Азовскому морю, но его детали министр иностранных дел Украины раскрывать не стал.

«Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти. Но сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Чёрному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству Крымского моста», — рассказал Климкин.

Чтобы не помешать всем этим судебным процесса украинская сторона пока воздержится от обнародования своего плана по Азовскому морю. Но при этом Климкин уверяет, что все мероприятия уже согласованы с партнёрами Украины.

Напомним, украинские власти до сих пор продолжают считать, что Крым является якобы украинской территорией, несмотря на то, что жители полуострова в марте 2014 года после государственного переворота в Киеве провели референдум о самоопределении.

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