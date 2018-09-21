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Минэнерго Казахстана не собирается порочить вице-министров до решения суда

Политика

При этом министерство оказывает всестороннее содействие органам уголовного преследования

Астана, 21 сентября 2018, 17:04 — REGNUM  Министерство энергетики Казахстана не будет содействовать органам уголовного преследования в создании необходимого общественного мнения по делу о коррупции бывших министров Гани Садибекова и Бакэтжана Джаксалиева. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В ведомстве отметили, что министерство оказывает всестороннее содействие национальному бюро по противодействию коррупции агентства республики по делам государственной службы и противодействия коррупции в расследовании уголовного дела.

«Однако полагаем целесообразным воздержаться от необоснованных выводов и не нарушать презумпцию невиновности до окончания следствия и вынесения приговора», — говорится в сообщении министерства энергетики Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев выразил сожаление по поводу уголовного преследования бывшего главы ведомства Бакытжана Джаксалиева.

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