Кипр и Египет построят новый «газовый коридор» в Европу

Никосия, , 16:51 — REGNUM Египет и Кипр в среду, 19 сентября, подписали соглашение по прокладке трубопровода по дну Средиземного моря с целью реэкспорта СПГ, в первую очередь, в страны Европы. Об этом сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов Египта.

По заявлениям египетского министерства, природный газ с месторождения «Афродита», расположенного в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, будет поступать в Египет для сжижения и «дальнейшего реэкспорта на различные рынки», включая Евросоюз.

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«Заключение соглашения является важной вехой не только для Кипра, но и для всего региона в целом», — отметил после подписания договора министр энергетики Кипра Джордж Лаккотрипис.

Месторождение «Афродита» было открыто американской компанией Noble Energy в 2011 году в 12-м блоке кипрской ИЭЗ. Его запасы оцениваются примерно в 140 млрд кубометров газа.

В течение 30 дней с момента подписания соглашения должен собраться совместный комитет с тем, чтобы обсудить детали проекта. Консорциум «Афродита», который также включает в себя израильскую компанию Delek и Royal Dutch Shell, хочет дополнительно обсудить условия, прежде чем приступить непосредственно к добыче газа.

В настоящее время консорциум ведет переговоры с кипрским правительством об увеличении своей доли. Дело в том, что открытие в Египте гигантского месторождения Зохр в 2015 году подогрело интерес и к кипрским ресурсам — стали высказываться предположения, что кипрские воды могут обладать такими же природными богатствами.

Министр торговли, промышленности и туризма Республики Кипр, в свою очередь, заявил, что новое соглашение внесет свой вклад в развитие важного регионального коридора в Европу EastMed — совместного проекта Греции, Израиля, Италии и Кипра.

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Точные сроки завершения проекта пока не известны — Никосия рассчитывает, что первый газ на египетские предприятия СПГ начнет поступать в 2022 году, однако многое здесь будет зависеть от инвесторов. По оценкам экспертов, прокладка газопровода обойдется примерно в $800 млн. Лицензии на разведку Кипр уже выдал итальянской ENI, американской ExxonMobil и французской Total.