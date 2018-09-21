Пятница, 21 Сентября 2018 года
18:11:16 МСК

Спикером Ивановской областной думы стала Марина Дмитриева

Политика

С 2016 года она возглавляла региональную общественную палату

Спикером Ивановской областной думы стала Марина Дмитриева
Иллюстрация: Ivoblduma.ru
Ивановская областная Дума

Иваново, 21 сентября 2018, 16:40 — REGNUM  Марина Дмитриева избрана на пост председателя Ивановской областной думы на первом заседании парламента седьмого созыва 21 сентября.

Вопрос о председателе стал единственным в повестке дня облдумы. На пост было предложено два кандидата — представитель «Единой России» Дмитриева, а также Дмитрий Саломатин от КПРФ. В итоге большинством голосов была избрана Дмитриева.

Марина Дмитриева — уроженка Саратова, но училась в Иваново: здесь она окончила школу, а затем филологический факультет Ивановского государственного университета по специальности «Филолог. Преподаватель». Кандидат педагогических наук, доцент. Работала учителем русского языка и литературы, преподавателем в вузах. В 2008 году заняла пост ректора автономного учреждения «Институт развития образования Ивановской области». В 2016 году стала председателем региональной Общественной палаты. В областную думу седьмого созыва Дмитриева избрана по списку «Единой России».

Добавим, что председатель областной думы предыдущего созыва Виктор Смирнов также получил мандат в новом составе парламента. Его и экс-губернатора Павла Конькова, также ставшего депутатом, ивановские СМИ называют основными претендентами на место сенатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Ивановскую областную думу может возглавить женщина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить