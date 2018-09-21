Спикером Ивановской областной думы стала Марина Дмитриева

Иваново, , 16:40 — REGNUM Марина Дмитриева избрана на пост председателя Ивановской областной думы на первом заседании парламента седьмого созыва 21 сентября.

Вопрос о председателе стал единственным в повестке дня облдумы. На пост было предложено два кандидата — представитель «Единой России» Дмитриева, а также Дмитрий Саломатин от КПРФ. В итоге большинством голосов была избрана Дмитриева.

Марина Дмитриева — уроженка Саратова, но училась в Иваново: здесь она окончила школу, а затем филологический факультет Ивановского государственного университета по специальности «Филолог. Преподаватель». Кандидат педагогических наук, доцент. Работала учителем русского языка и литературы, преподавателем в вузах. В 2008 году заняла пост ректора автономного учреждения «Институт развития образования Ивановской области». В 2016 году стала председателем региональной Общественной палаты. В областную думу седьмого созыва Дмитриева избрана по списку «Единой России».

Добавим, что председатель областной думы предыдущего созыва Виктор Смирнов также получил мандат в новом составе парламента. Его и экс-губернатора Павла Конькова, также ставшего депутатом, ивановские СМИ называют основными претендентами на место сенатора.

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