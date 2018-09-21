Власти Украины обвинили в принятии бюджета «полицейского государства»

Киев, , 16:38 — REGNUM Депутаты от фракции «Оппозиционный блок» раскритиковали проект закона «О государственном бюджете Украины на 2019 год». Они призвали правительство увеличить расходы на социальную поддержку граждан, а не строить «полицейское государство».

В частности, сопредседатель фракции «Оппоблок» Юрий Бойко заявил, что бюджет-2019 — это продолжение строительства полицейского государства с бедным населением.

«Идет резкое сокращение социальных выплат по всем направлениям — начиная от невыполнения решения Конституционного суда о восстановлении льгот чернобыльцам и заканчивая фактическим уменьшением, учитывая инфляцию, выплат на медицину, образование и т.д. Вместе с этим финансирование силовых структур увеличивается на 15 млрд гривен (534 млрд долл.). В какой стране возможно увеличить финансирование прокуратуры, СБУ, милиции на 10 млрд грн. (356 млн долл.) и фактически урезать деньги на медицину, образование? И такая ситуация во всей социальной сфере… Как его можно назвать, кроме как бюджетом полицейского государства?» — отметил Бойко.

Он считает, что правительство заложило в бюджет нереальные макроэкономические показатели. Бойко призвал ввести государственное регулирование цен и зафиксировать валютный курс.

«Я сейчас даже не беру макроэкономические показатели, которые, на мой взгляд, взяты с потолка. Понятно, что инфляция превысит заложенные 7,4%. На этот год ее закладывали на уровне 8%, а по факту будет минимум 11%. Я думаю, что такая же инфляция будет и в следующем году, потому что нет государственного регулирования цен, нет контроля валютного курса», — сказал Бойко.

Он также заявил, что «Оппоблок» не будет голосовать за такой проект госбюджета.

«Коммунальные тарифы собираются увеличить на 23%, в то же время средства на субсидии сокращаются на 16 млрд грн. (570 млн долл.). Субсидий не хватает и сегодня, люди не могут их оформить. Это лицемерие со стороны правительства, когда оно говорит, что субсидий хватит всем. Ничего не хватит, задолженность за услуги ЖКХ будет еще больше, и еще больше финансовая нагрузка ляжет на людей», — подытожил Бойко.

При этом депутат от фракции «Оппоблок» Игорь Шума упрекнул правительство в резком сокращении финансирования медицины.

«Несмотря на все цифры, которые демонстрирует кабмин, как он якобы выделил рекордную сумму на сферу здравоохранения, я вам кое-что напомню. В 2012 году на медицину выделялось 4% ВВП — в эквиваленте это было 7 млрд долларов. Сегодня, когда правительство говорит, что выделило очень много средств, то по факту — это меньше 3% ВВП и меньше 3 млрд долларов. В законе №6327 коалиция обещала, что менее 5% ВВП на развитие здравоохранения выделяться не будет», — сказал Шурма.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл.) и пенсий.