Помощником Назарбаева стал бывший министр ЕЭК

Астана, , 17:02 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении себе помощником Тимура Жаксылыкова, сообщили 21 сентября в пресс-службе главы государства.

Жаксылыков ранее занимал должность члена коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по финансовой политике. С августа 2014 года по апрель 2017 года чиновник был заместителем министра национальной экономики республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Назарбаев отправил на пенсию главу своей администрации Адильбека Джаксыбекова. На эту должность был назначен бывший аким (мэр) Астаны Асет Исекешев.

Читайте также: 78-летний Назарбаев отправил на пенсию 64-летнего главу своей администрации

Читайте ранее в этом сюжете: Кадровые перестановки в Казахстане: гадание на кофейной гуще?