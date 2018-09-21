Эксперт ожидает начала репрессий от «ястреба войны» Порошенко

Киев, , 16:24 — REGNUM В своем ежегодном послании Верховной раде президент Украины Петр Порошенко избегал темы социальной и экономической политики. Об этом 21 сентября в эфире телеканала News One заявил политолог Кирилл Молчанов.

«В своей риторике президент много сказал, куда он стремится вести Украину, но не было отчета о том, что было сделано. Он избегал неприятных тем, связанных с социальными выплатами, и вообще отсутствовал экономический блок. Он сделал акценты, связанные с армией, языком… Много внимания уделялось вопросу поместной церкви. Но на этот раз он подчеркнул, что не знает, когда Украине предоставят томос. Я так понимаю, там не будет блицкрига», — сказал Молчанов.

По его словам, президент позиционирует себя «ястребом войны» и может начать репрессии.

«Вчера прозвучало, что все, кто выступают за мир («за компромисс» с Москвой), они являются инспирированными агентами, и это недопустимо. После этого ряд депутатов из «Оппозиционного блока», включая Вадима Новинского, вышли из зала. Президент позиционирует себя как «ястреб войны». Я не исключаю, что все, кто с ним не согласен, будут поддаваться репрессиям», — добавил Молчанов.

Он также отметил радикализацию риторики главы государства.

«В своей риторике президент Украины радикализируется. Он хочет выглядеть главным патриотом Украины… Идет четкая линия разграничения на свой — чужой… Он пообещал оказать давление на оппозиционные медиа, не исключаю, что это будет канал News One. Для Порошенко критически важно на время выборов полностью взять под контроль информационное поле Украины», — считает Молчанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Порошенко обратился к Верховной раде с ежегодным посланием. Глава государства отметил, что «армия, язык и вера — это не лозунг, это формула современной украинской идентичности».

«Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует всем нам мир, гарантирует всем нам безопасность и гарантирует Украине независимость, а украинскому народу повышение уровня жизни. Это мы с вами построили боеспособную армию, мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии. Мы наконец-то развиваем, защищаем и утверждаем украинский язык — составляющую силы и успеха нашего народа», — сказал Порошенко.

Президент заверил, что Киев будет и дальше последовательно внедрять в жизнь «государствообразующую, проукраинскую и проевропейскую стратегию».