В БПП СБУ обвинили в бездействии по вопросу выдачи венгерских паспортов

Киев, , 16:07 — REGNUM Украина может разрешить двойное гражданство только после завершения конфликта с Россией. Об этом 21 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Горват.

«Я бы удивился, если бы сегодня Украина где-то в России начала раздавать украинские паспорта. Как бы на это отреагировала Россия… Сегодня Украина в состоянии войны с Россией. Почему нам плохо двойное, потому что есть риски оформления российских паспортов. Это основная причина. В случае окончания войны с Россией… возможны разговоры о двойном гражданстве и т.д. На сегодня двойное гражданство несет опасность получения гражданами восточных областей российского паспорта. Поэтому сегодня Украина, исходя из суверенных, патриотических интересов не может приветствовать двойное гражданство», — рассказал Горват.

Он обвинил Службу безопасности Украины в бездействии по вопросу выдачи венгерских паспортов на Закарпатье.

«Украина должна реагировать на раздачу венгерских паспортов. Это наглость — раздавать на территории Украины чужие паспорта. Это вопросы к МИДу, к СБУ, это же не первый день делается на территории Закарпатской области. Нам надо реагировать на это», — призвал Горват.

Депутат сообщил, что паспорта Венгрии позволяют украинцам получать венгерские пенсии, медпомощь и дешевые авто.

«Но думаю, что буквально через несколько лет мы будим в Евросоюзе. Тогда эта канитель с паспортами отпадет как ненужная, потому что люди смогут свободно передвигаться по территории ЕС, в том числе и этнические венгры. Зачем украинцу венгерский паспорт? Человек хочет получать пенсию, медицинские услуги, купить машину на венгерских номерах. Речь идет о благосостоянии. Нам надо работать, чтобы повышать благосостояние украинцев, в том числе этнических венгров», — пояснил Горват.

Он также заверил, что на Закарпатье нет сепаратистских настроений. «Наличие венгерского паспорта не говорит о наличии сепаратистских настроений у закарпатских венгров. Просто удобно жить с этим паспортом на границе, купить машину, получить какие-то блага. Но еще раз повторяю, никаких сепаратистских настроений это не несет», — отметил Горват.

Как сообщалось, ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил изменить

закон о гражданстве. Он напомнил, что украинское законодательство не предусматривает никакого наказания за двойное гражданство.

«Скажем честно: в нашем законодательстве нет никакого наказания, включая административного, за двойное гражданство. Если ты государственный служащий, военный — это другое дело, но наказания как такового в принципе нет. Единственное, что записано в законе о гражданстве: мы всегда рассматриваем всех граждан, даже если у них два гражданства, как гражданина Украины… Давайте сделаем один решительный шаг и подготовим новый закон о гражданстве», — сказал Климкин.

Напомним, что на этой неделе СМИ обнародовали видео, которое якобы было снято в консульстве Венгрии на Закарпатье. На нем показано как венгерское консульство выдает паспорта гражданам Украины, и просят их не показывать документ украинским представителям власти.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал выдачу паспортов дружеским шагом и пообещал принять меры в ответ. Он также отметил, что практика двойного гражданства является нормальной в ЕС, и даже пригрозил Украине последующим замедлением ее евроинтеграции.