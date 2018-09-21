Усс отправил в отставку правительство Красноярского края

Красноярск, , 15:56 — REGNUM Александр Усс, вступивший сегодня, 21 сентября, в должность губернатора Красноярского края, подписал распоряжение о полномочиях членов правительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства края.

«В соответствии с Уставом края и в связи со вступлением в должность губернатора Красноярского края полномочия членов регионального правительства прекращаются с 22 сентября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновники продолжат осуществлять свои полномочия в статусе и. о. до формирования нового состава правительства края.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Усс, руководивший Красноярским краем в статусе врио с сентября 2017 года, одержал победу на губернаторских выборах 9 сентября 2018 года. Его поддержали 60,19% избирателей при явке 28,94%.

Сегодня, 21 сентября, состоялась инаугурация губернатора Красноярского края.

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