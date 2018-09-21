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Глава МИД Франции примет участие в церемонии инаугурации президента Мали

Политика

22 сентября станет национальным праздником в Мали

Париж, 21 сентября 2018, 16:00 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан будет представлять президента Французской Республики во время церемонии инаугурации избранного президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты в Бамако, 22 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

22 сентября станет национальным праздником в Мали.

«Жан-Ив Ле Дриан встретится с президентом Ибрагимом Бубакара Кейтой, а также с премьер-министром, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и пути по примирению народа Мали», — говорится в заявлении МИД.

Министр также встретится с другими африканскими главами государств и министрами в кулуарах церемоний инаугурации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция приветствует переизбрание президента Ибрагима Бубакара Кейты в качестве главы государства, отмечая, что выборы в Мали являются важным шагом в стабилизации, политическом и экономическом восстановлении страны, которая по-прежнему сталкивается с вызовами терроризма, отсутствием безопасности и низким развитием.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции приветствует переизбрание президента Мали

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