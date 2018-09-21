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ЕР внесла в региональные парламенты законопроекты о предпенсионных льготах

Политика

В парламенты всех 85 субъектов России внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста, заявил журналистам секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак

Москва, 21 сентября 2018, 15:54 — REGNUM  На сегодняшний день в парламенты всех субъектов Российской Федерации внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин 60 лет. Об этом журналистам сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста — женщин 55 лет и мужчин 60 лет. В 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями. Из них в 18 субъектах РФ документы подписаны губернаторами. Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве — до конца сентября и в нескольких — в октябре», — заявил Андрей Турчак.

По его словам, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста — один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах РФ при обсуждении совершенствования пенсионной системы.

«Поэтому на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций мы приняли решение рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста в осеннюю сессию. Нашу инициативу в своем обращении поддержал президент России Владимир Путин», — напомнил Андрей Турчак.

Также секретарь Генсовета партии «Единая Россия» отметил, что региональные фракции партии чрезвычайно оперативно выполнили работу по законодательной реализации решения, принятого на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций.

«Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект. Однако наша работа на этом не заканчивается. Учитывая социальную значимость вопроса, «Единая Россия» в каждом регионе возьмет на парламентский контроль исполнение данных законов», — заключил он.

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Пенсионная реформа
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