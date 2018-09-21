НАТО второй раз за год меняет правила учений из-за украинских участников

Киев, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, в Германии на международных учениях Saber Junction — 2018 рота украинских десантников 95-й бригады (Житомирская область) захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США и группу итальянских спецназовцев. Об этом информирует в сети Facebook пресс-служба генерального штаба ВСУ.

По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев, а потому серьезного сопротивления не оказал. «Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, условные потери украинцев — два человека», — говорится в сообщении.

В украинском генштабе отметили, что в настоящее время «американские разведчики пытаются «отомстить» за своих, но им пока не везет».

В свою очередь советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что организаторы учений вынуждены второй раз за год менять правила из-за успешных действий десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«А дальше повторение истории весенних учений — из-за наших десантников нужно перекраивать план учений и думать, как с ними теперь поступать. Просто по той причине, что еноты ночью прошли в тыл противника и захватили штаб разведывательного батальона сил BLUFOR, взяв в плен спецназ и захватив в качестве трофеев грузовик оружия и пару единиц бронетехники», — написал Бирюков в Facebook.

По его словам, в украинской армии командные должности занимают офицеры, «прошедшие войну за Донбасс».

Кроме того, участник учений Алексей Бобовников уточнил в Facebook, что украинский десант взял штаб условного противника без единого выстрела.

На учениях украинские десантники действуют как «противник» (OPFOR), «воюющий» с подразделениям ВLUFOR — 173-й воздушно-десантной бригадой ВС США, десантниками из Франции, Италии и Чехии.

Как сообщалось, в мае 2018 года в Германии украинские военные в ходе учений НАТО Combined Resolved два дня удерживали важную высоту, что вынудило организаторов мероприятия изменить правила.

В украинском генштабе рассказали, что по условиям учений вся подбитая техника и пораженный личный состав на следующий день снова возвращается в строй. Следовательно, командованием сил OPFOR было принято решение отыграть эти сутки до конца и нанести максимальное поражение противоположной стороне.