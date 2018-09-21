Застали врасплох: украинские десантники захватили военный штаб США

Берлин, , 15:46 — REGNUM Военные Соединённых Штатов практически без боя сдали украинским десантникам полевой штаб батальона 173 бригады. Однако это не реальная история, а сценарий международных учений Saber Junction 2018, которые проходят в Германии.

Читайте также: Украинские военные примут участие в американских учениях в Германии

Помимо штаба с документами, средствами связи и оружием рота 95 десантно-штурмовой бригады ВС Украины захватила группу итальянских спецназовцев.

«Противник не ожидал появления украинских десантников в своём расположении, поэтому серьезного сопротивления не оказал. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинской стороны — два человека», — уточнил командир десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, слова которого приводит пресс-служба генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1090677214434868

«Американские разведчики сейчас пытаются «отомстить» за своих. Но им пока не везет…» — добавили в пресс-службе.

О деталях учений генштаб пообещал сообщить позднее.

Также в сюжете: В авиационных учениях на Украине примут участие ВВС США

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения Saber Junction в Германии проводит командование США. Манёвры стартовали 4 сентября и завершаться 30 сентября. Участие в них принимает подразделение 13-го отдельного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из Житомира.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина примет участие в военных учениях на американской базе в Германии