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Рейтинг главы Южной Кореи вырос на 11% после встречи с лидером КНДР — СМИ

Политика

В целом более 70% граждан поддерживают президента Южной Кореи

Сеул, 21 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Большинство граждан Южной Кореи поддерживают диалог между президентом Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что последняя встреча двух лидеров оказала очень позитивное влияние на рейтинг Мун Чже Ина.

«В целом более 70% граждан поддерживают президента Южной Кореи. Рейтинг одобрения увеличился на 11% по результатам последнего опроса», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чже Ин завершил трехдневный визит в Пхеньян (18−20 сентября 2018 года). После встречи лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал посетить Сеул в ближайшем будущем.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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