Вашингтон охвачен «санкционной истерикой» — Песков

Москва, , 15:20 — REGNUM Введенные администрацией США новые антироссийские рестрикции являются признаком «санкционной истерики». Об этом 21 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, введённые 20 сентября санкции являются враждебным и недружественным шагом. Также Песков подчеркнул, что «продолжающаяся санкционная истерика» в США не дает возможности американской стороне «трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции США являются признаком «нечистоплотной конкуренции» со стороны Вашингтона. Также Лавров назвал новые санкции американской администрации дискредитацией долларовой системы.

Читайте также: «Нечистоплотная конкуренция»: Лавров прокомментировал санкции против РФ