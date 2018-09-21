МИД РФ подсчитал число «санкционных раундов» США против России

Москва, , 15:12 — REGNUM Процесс придумывания и введения всё новых и новых санкций со стороны Соединённых Штатов против России уже превратился в национальную забаву. Так охарактеризовал ограничительные меры со стороны Вашингтона заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры — по счету уже 60-е с 2011 года», — говорится в комментарии замминистра иностранных дел Сергея Рябкова в связи с очередными антироссийскими санкциями США, опубликованном на сайте МИД.

При этом он отметил, что многочисленные американские «чёрные списки» всё больше дублируют друг друга, а американских политиков даже охватил азарт в надежде надавить на Россию и «продиктовать свои условия».

«Никогда и ни у кого это не получится», — заявил Рябков, посоветовав «вашингтонским операторам санкционной машины» прекратить попусту суетиться.

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«Играть с огнём глупо, ведь это может стать опасным», — заключил замминистра внутренних дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях госдепартамент США обнародовал новый расширенный санкционный список против граждан и предприятий РФ. В него попали 33 должностных лица, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, а также две компании — Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КНААПО), который производит самолёты семейства «Сухой» и ООО «Оборонлогистика».

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