Оружейные санкции США: повлиять на Китай практически невозможно

Пекин, , 15:10 — REGNUM Угроза США ввести санкции за покупку российского оружия может быть эффективной в отношении небольших и зависимых государств, но в случаях с такими странами, как Китай или Индия, эта угроза может привести к прямо противоположному результату, отметил в пятницу, 21 сентября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя решение Вашингтона ввести санкции против Китая за военное сотрудничество с Россией.

Как сообщалось ранее, США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Повод для эмбарго — закупки у России самолетов Су-35 и комплексов С-400. В ответ официальный представитель МИД Китая заявил о «крайнем возмущении» действиями США и добавил, что стратегическое взаимодействие Китая и России «будет поднято на новый уровень».

Введение американских санкций за покупку российского вооружения — это обоюдоострое оружие. К примеру, на такие большие и независимые страны, как Китай и Индия, повлиять с их помощью практически невозможно. Тем более, что в их вооруженных силах имеется множество образцов российского оружия, а военно-техническое сотрудничество имеет многолетние традиции.

Эти санкции могут привести к обратному эффекту — ухудшению отношений США и этих стран.

Что же касается государств маленьких и более зависимых, то на некоторые из них угрозы ввода санкций действительно могут повлиять. Особенно это касается стран, у которых не очень большой парк российской военной техники и которые не очень сильно зависят от поставок российских боеприпасов и запчастей.