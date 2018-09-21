МИД Ирана: Тегеран никогда не просил встречи с Трампом

Тегеран, , 14:47 — REGNUM Иран никогда не запрашивал встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил 21 сентября пресс-секретарь МИД исламской республики Бахрам Касеми, сообщает британское агентство Reuters.

С такой реакцией внешнеполитическое ведомство выступило в ответ на информацию одного из иностранных СМИ, которое передавало со ссылкой на постпреда США Никки Хейли, что Тегеран стремился провести такую встречу.

«Исламская Республика Иран никогда не выступала с просьбой провести встречу с Трампом», — отметил Касеми.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном находятся в напряженном состоянии, после того как Трамп в мае нынешнего года заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки. Вместе с выходом из соглашения Трамп вернул санкции, снятые с Тегерана в связи с выполнением им условий сделки.