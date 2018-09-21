Пятница, 21 Сентября 2018 года
16:53:21 МСК

«Попилят всё» — Прилепин об Украине в лапах хищной Европы

Политика

Истеблишмент Украины ошибся в Европе

«Попилят всё» — Прилепин об Украине в лапах хищной Европы
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Даже не поперхнувшись

Москва, 21 сентября 2018, 15:03 — REGNUM  Европу интересует экономический и территориальный передел, а не целостность Украины, рассказал 21 сентября писатель и бывший доброволец Донбасса Захар Прилепин. Он выступил в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда в 2014 году Европа якобы зашумела в протестах по поводу возвращения Крыма, часть наивного истеблишмента Украины решила, что «вся Европа за нас». Что было ключевой ошибкой, потому что Европа как была всегда хищной и нацеленной на передел экономический и территориальный, так и осталась. И поэтому единственным хранителем независимой Украины и ее территориальной цельности являются США. Если бы они отвернулись на неделю, Польша, Румыния, Венгрия и другие игроки (включите лампочку истинной свободы на Украине!) попилят всё», — уверен писатель.

По мнению Прилепина, спасти Украину от раздела может только ее дружба с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что передал России ноту о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. 19 сентября вступил в силу соответствующий указ президента Петра Порошенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить