Москва, , 15:03 — REGNUM Европу интересует экономический и территориальный передел, а не целостность Украины, рассказал 21 сентября писатель и бывший доброволец Донбасса Захар Прилепин. Он выступил в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда в 2014 году Европа якобы зашумела в протестах по поводу возвращения Крыма, часть наивного истеблишмента Украины решила, что «вся Европа за нас». Что было ключевой ошибкой, потому что Европа как была всегда хищной и нацеленной на передел экономический и территориальный, так и осталась. И поэтому единственным хранителем независимой Украины и ее территориальной цельности являются США. Если бы они отвернулись на неделю, Польша, Румыния, Венгрия и другие игроки (включите лампочку истинной свободы на Украине!) попилят всё», — уверен писатель.

По мнению Прилепина, спасти Украину от раздела может только ее дружба с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что передал России ноту о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. 19 сентября вступил в силу соответствующий указ президента Петра Порошенко.