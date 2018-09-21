Пятница, 21 Сентября 2018 года
15:03:47 МСК

«Нечистоплотная конкуренция»: Лавров прокомментировал санкции против РФ

Политика

Также Лавров назвал санкции американской администрации дискредитацией долларовой системы

Сараево, 21 сентября 2018, 14:34 — REGNUM  Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов являются признаком «нечистоплотной конкуренции» со стороны Вашингтона. Об этом в ходе пресс-конференции в Сараеве заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», — подчеркнул глава дипломатического ведомства РФ.

Также Лавров назвал новые санкции американской администрации дискредитацией долларовой системы и подчеркнул, что российская сторона делает выводы из ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили, что в расширенный санкционный список Вашингтона попали 33 должностных лица, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ, а также ряд российских компаний, в том числе и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КНААПО), который производит самолёты семейства «Сухой».

Читайте также: Новый список: российская «оборонка» попала под санкции США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить