«Нечистоплотная конкуренция»: Лавров прокомментировал санкции против РФ

Сараево, , 14:34 — REGNUM Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов являются признаком «нечистоплотной конкуренции» со стороны Вашингтона. Об этом в ходе пресс-конференции в Сараеве заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», — подчеркнул глава дипломатического ведомства РФ.

Также Лавров назвал новые санкции американской администрации дискредитацией долларовой системы и подчеркнул, что российская сторона делает выводы из ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили, что в расширенный санкционный список Вашингтона попали 33 должностных лица, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ, а также ряд российских компаний, в том числе и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КНААПО), который производит самолёты семейства «Сухой».

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