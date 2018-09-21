Пятница, 21 Сентября 2018 года
15:03:41 МСК

Мэр Белгорода Константин Полежаев назначен на второй срок

Политика

За действующего главу города проголосовало большинство новоиспеченных депутатов

Мэр Белгорода Константин Полежаев назначен на второй срок
Иллюстрация: Beladm.ru
Константин Полежаев

Белгород, 21 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  На первой организационной сессии Белгородского городского совета шестого созыва мэром снова назначили Константина Полежаева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В работе организационной приняли участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко и главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский.

Программы социально-экономического развития Белгорода представили три кандидата на пост мэра: действующий глава города Константин Полежаев, представитель партии «Патриоты России», предприниматель Сергей Даньков и генеральный директор ГУП «Белводоканал» Сергей Тараканов. В итоге за Полежаева проголосовали 32 депутата.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы нового созыва горсовета состоялись в единый день голосования 9 сентября. В него вошли 39 депутатов-представителей политический партий «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия». Вместе с прошлым созывом горсовета истек и срок контракта с главой администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэра Белгорода будут выбирать из трех кандидатов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Назначение глав муниципальных образований
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить