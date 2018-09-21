Новое правительство Ингушетии сформировано и готово к работе

Магас, , 14:21 — REGNUM В Ингушетии назначены еще два министра. Главой министерства финансов назначен по предложению премьер-министра Зялимхана Евлоева Бекхан Оздоев. Министром труда, занятости и социального развития стал Зелимхан Котиков. Как отметили в пресс-службе главы региона, оба назначенца сохранили свои должности в новом составе правительства.

Кроме того, должность главы министерства экономики, промышленности и торговли досталась Умалату Торшхоеву. Таким образом, формирование нового правительства Ингушетии завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ингушетии было отправлено в отставку в связи с избранием 9 сентября парламентом на новый срок главы республики Юнус-Бека Евкурова. Премьер-министром был назначен бывший спикер Народного собрания Зялимхан Евлоев.

Он предложил изменения в структуру правительства. Так, число вице-премьеров сократилось с восьми до пяти. Ими были назначены Багаудин Оздоев, Хусен Зурабов, Магомед Ужахов, Алихан Цечоев и Мусса Горчханов.

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Был преобразован ряд министерств и ведомств. Новыми главами министерств назначены Осман Вышегуров — министр строительства, Хизир Галаев — глава минсельхоза, Руслан Могушков — глава минимущества, Магомед Бабхоев — министр природных ресурсов, Юсуп Костоев — глава минобра, Марем Арапханова — руководитель минздрава, Муслим Яндиев — министр по делам национальностей, Дауд Алхазуров — министр спорта.

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