Повышение пенсионного возраста неизбежно — воронежский губернатор

Воронеж, , 14:20 — REGNUM Задача властей в условиях повышения пенсионного возраста — увеличение зарплат в регионе. Об этом 21 сентября заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев во время пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению главы области, только в этом случае люди, которым придется работать на несколько лет дольше, ничего не проиграют.

«Наша задача — сделать все, чтобы выросла заработная плата. Потому что основная масса людей пенсионного возраста планируют работать дальше. И если мы сумеем вместе с работодателями сделать так, чтобы заработная плата росла более высокими темпами, то для человека ничего не изменится: он собирался работать дальше, но рассчитывал на дополнительный доход в виде пенсии», — сказал Александр Гусев.

Также важно смягчить переход для тех людей, которые попадают в первую волну действия новых пенсионных правил. Как сообщил Александр Гусев, с этой задачей справились поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным. Сами же пенсионные изменения, по мнению главы области, экономически неизбежны.

Александр Гусев также сообщил, что в Воронежской области на ближайшем заседании облдумы будут рассмотрены поправки в законы, согласно которым будут расширено действие льгот, которые ранее полагались только пенсионерам. Теперь на них будут иметь право и люди предпенсионного возраста. Кроме того, Воронеж будет следить за нововведениями, принятыми в других регионах, чтобы перенять наиболее удачный опыт.

«Мы сужать перечень льготных программ и категорий не будем, а вот возможности расширения будет соотносить с возможностями бюджета. По крайней мере, то, что касается поручений президента, будет исполнено», — сказал Александр Гусев.