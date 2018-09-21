Муфтий Сирии в Югре: «Экстремизм рождается в головах от невежества»

Сургут, Югра, , 14:21 — REGNUM В России остро стоит вопрос обеспечения кадрами уже имеющихся и строящихся исламских учебных заведений. Имамы Югры стремятся изучать арабский язык в Сирии. Об этом говорилось на встрече верховного муфтия Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассуна с диаспорами и имами ХМАО в экономической столице Югры, в Сургуте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента общественных и внешних связей.

Имам Ханты-Мансийска Рустам хазрат Аминов выразил надежду, что в Сирии в скором времени будет восстановлена деятельность исламских институтов и университетов.

«Духовные вузы Сирии — одни из сильнейших по своему научному и кадровому потенциалу, и могут оказать существенную поддержку в развитии исламского образования, подготовке религиозных деятелей для России. Мы готовы послать своих имамов, студентов обучаться в магистратуре, изучать арабский язык, оказать им поддержку как на уровне мусульманского духовенства, так и на уровне федеральных властей», — обратился имам Ханты-Мансийска к верховному муфтию Сирии.

Ахмад Бадр эд-Дин Хассун поддержал югорского имама, отметив важность моста мира в виде договорённостей о культурном и экономическом сотрудничестве между сирийской провинцией Хомс и ХМАО, а также акцентировал внимание на том, что идеологи ваххабизма и экстремизма делают ставку на молодежь, поэтому религиозные деятели — имамы, муфтии — должны быть примером нравственности и большой духовной работы.

«Нельзя выпускать из поля зрения молодых людей. Экстремизм рождается в их головах от невежества. Поэтому мы должны помогать молодежи правильно толковать ислам. Только так можно будет противостоять радикальным течениям и экстремизму», — отметил верховный муфтий Сирии.

Напомним, между Югрой и сирийской провинцией Хомс было подписано соглашение в апреле 2018 года в ходе визита губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сирийскую Арабскую Республику.

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