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Польша подыскивает место для будущей военной базы США

Политика

Пока правительства страны правительство склоняется к восточному флангу

Варшава, 21 сентября 2018, 14:19 — REGNUM  В настоящее время ещё рано говорить о каком-то конкретном месте, в котором может быть размещена американская военная база. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

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Однако некоторые предположения на этот счёт уже имеются. Так, Варшава планирует разместить базу на восточной или северо-восточной границе страны. Однако больше склоняется к восточному флангу Польши.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Соединённые Штаты обдумывают предложение Польши о размещении американской военной базы на их территории. Об этом на пресс-конференции на текущей неделе заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Как сообщил президент Польши Анджей Дуда, если американская военная база будет создана в стране, ей присвоят название «Форт Трамп». За постоянное присудствие военного контингента США на своей территории Польша готова заплатить более двух миллиардов долларов.

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