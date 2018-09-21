Сити-менеджер Екатеринбурга за несколько дней до отставки ушёл в отпуск

Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Екатеринбурге сити-менеджер Александр Якоб ушёл в отпуск за несколько дней до своей отставки. Полномочия главы администрации исполняет его первый заместитель Алексей Кожемяко.

Отметим, Кожемяко является одним из 19 кандидатов на пост мэра. Конкурсная комиссия 5 сентября не внесла его в число троих рекомендованных к избранию городской думой. Также совсем не его рекомендовала «Единая Россия». Напомним, генсовет партии 19 сентября согласился с тем, что Екатеринбург должен возглавить вице-губернатор Александр Высокинский.

Что касается Александра Якоба, то он дорабатывает последние дни. В списке кандидатов на пост мэра его нет.

Напомним, заседание думы, на котором могут избрать мэра, назначено на 25 сентября.