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Сити-менеджер Екатеринбурга за несколько дней до отставки ушёл в отпуск

Политика

Врио главы администрации стал кандидат на пост мэра

Сити-менеджер Екатеринбурга за несколько дней до отставки ушёл в отпуск
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Администрация города Екатеринбург

Екатеринбург, 21 сентября 2018, 14:13 — REGNUM  В Екатеринбурге сити-менеджер Александр Якоб ушёл в отпуск за несколько дней до своей отставки. Полномочия главы администрации исполняет его первый заместитель Алексей Кожемяко.

Отметим, Кожемяко является одним из 19 кандидатов на пост мэра. Конкурсная комиссия 5 сентября не внесла его в число троих рекомендованных к избранию городской думой. Также совсем не его рекомендовала «Единая Россия». Напомним, генсовет партии 19 сентября согласился с тем, что Екатеринбург должен возглавить вице-губернатор Александр Высокинский.

Что касается Александра Якоба, то он дорабатывает последние дни. В списке кандидатов на пост мэра его нет.

Напомним, заседание думы, на котором могут избрать мэра, назначено на 25 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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