Климкин заявил, что Украина пересмотрит «договорно-правовую базу» с Россией

Киев, , 14:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины нотой проинформировало Российскую Федерацию о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом 21 сентября на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Сегодня мы передали, как и говорили, соответствующую ноту России. Это очень важный момент, поскольку в этой ноте очень подробно аргументируется относительно всех нарушений Российской Федерацией… всех существенных положений этого договора. Это касается как вооруженной агрессии России против Украины, гибридной агрессии России против Украины, экономического давления», — сказал Климкин.

При этом он проинформировал, что Украина продолжит работу над пересмотром других договоров с Россией. В то же время министр не назвал конкретные документы, которые Украина планирует изменить или отменить.

«Договорно-правовая двухсторонняя база должна быть в корне пересмотрена так же, как и договор о сотрудничестве», — добавил Климкин.

Напомним, Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ ратифицирован Верховной Радой 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевалось на 10-летние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выступит против этого путем письменного уведомления.

Как сообщалось, 6 сентября Совет национальной безопасности принял решение о прекращении действия «Большого договора». 17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО. Согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.