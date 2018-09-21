Ресторан в Солсбери может подать в суд на модель за инсценировку отравления

Солсбери, Великобритания, , 14:01 — REGNUM Сеть ресторанов Prezzo может подать в суд на российскую модель Анну Шапиро и ее британского мужа Алекса Кинга, если будет доказано, что инцидент с отравлением в одном из заведений сети был инсценировкой, сообщает The Times.

По данным издания, 16 сентября они были доставлены из ресторана в одну из больниц города, после чего заведение закрыли. Сотрудники полиции начали проверку на предмет применения нервно-паралитического вещества, но ничего не нашли. В полиции не исключают, что данный инцидент мог быть инсценировкой отравления.

В свою очередь руководство ресторана заявило, что после происшествия репутация заведения пострадала и компания терпит убытки.

Напомним, 16 сентября мужчина и женщина были доставлены в больницу из ресторана Prezzo в Солсбери с подозрением на отравление. Сообщалось, что мужчина после обеда почувствовал себя плохо и вышел в туалет. Спустя некоторое время его спутница обнаружила его лежащим на полу с пеной на губах, а затем и сама почувствовала недомогание.

Позднее британские СМИ назвали имена пострадавших. Ими оказались 30-летняя модель из России Анна Шапиро и её супруг Алекс Кинг.

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