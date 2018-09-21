Воронежский губернатор сохранит предвыборный штаб

Воронеж, , 13:53 — REGNUM Предвыборный штаб воронежского губернатора Александра Гусева продолжит работу, несмотря на окончание избирательной кампании. Как сообщил сам глава области на пресс-конференции 21 сентября, из названия будет убрано слово «предвыборный», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы договорились, что мы не распускает предвыборный общественный штаб, просто исключаем из него слово «предвыборный». Это будет штаб при губернаторе», — сказал Александр Гусев.

Кроме того, по словам губернатора, он договорился со своими бывшими соперниками на выборах о периодических встречах.

«На мой взгляд, мы должны поднять участие этих людей в жизни области на более высокий уровень, не потому что они были выдвинуты своими партиями на пост губернатора, а потому что у них достаточно обширная сеть общения с населением. Это важно, потому что это дополнительный канал информации для нас. Поэтому мы договорились, что не будем формировать какой-то союз кандидатов в губернаторы. Но о встречах мы договорились», — сказал Александр Гусев.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Воронежской области состоялись 9 сентября. Врио главы региона Александр Гусев, выдвинутый «Единой Россией», победил с результатом 72,52%. Олег Бурцев от ЛДПР набрал 6,25% голосов, Николай Воронин от КПРФ — 13,68%, Виталий Климов («Справедливая Россия») — 2,22%. Аркадий Минаков («Родина») — 1,58%, Игорь Перевезенцев (Партия роста) — 2,22%.