Климкин подтвердил иск Порошенко к британской телекомпании BBC

Киев, , 13:52 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко действительно подал в суд на британскую корпорацию BBC в связи с материалом, в котором утверждалось, что украинский лидер заплатил $400 тыс. за встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Данную информацию подтвердил в эфире телеканала «1+1» глава украинского МИД Павел Климкин.

По словам дипломата, украинская сторона имеет очень большой опыт судебных разбирательств, поэтому следует дождаться результатов рассмотрения искового заявления украинского лидера к телекомпании. Также Климкин добавил, что администрация президента США Дональда Трампа «находится под очень пристальным контролем» и не станет брать плату за встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня экс-сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что шестиминутная встреча президента Украины Петра Порошенко с Дональдом Трампом была проплачена, а не организована советником главы Белого дома Майклом Коэном.

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