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Спикер Сената Казахстана: в законодательном процессе царит кампанейщина

Политика

В Казахстане недостаточно высок уровень планирования законопроектных работ

Астана, 21 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  Нормы законов не создают правовое поле, а являются следствием меняющихся реалий и обстоятельств, заявил председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе правительственного часа в сенате по вопросам совершенствования законодательного процесса. Об этом 21 сентября сообщает агентство «КазТАГ».

Сенатор отметил, что в республике требуется упорядочить процесс разработки и инициирования законопроектов. По его мнению, в Казахстане недостаточно высок уровень планирования законопроектных работ, что порождает кампанейщину и отсутствие системности в законодательном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что для внедрения мирового законотворческого опыта разработчики законов должны знать английский язык.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст Казахстана: все разработчики законов должны знать английский язык

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Политическая жизнь Казахстана
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