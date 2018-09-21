Минюст Казахстана: все разработчики законов должны знать английский язык

Астана, , 13:42 — REGNUM Кадровая политика министерства юстиции Казахстана исходит из требования знания английского языка на уровне исполнителей, сообщает 21 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на главу ведомства Марата Бекетаева.

По его словам, знание английского языка необходимо для внедрения мирового опыта в законодательной деятельности. В нормотворческом блоке минюста около 20% сотрудников имеют зарубежное образование и владеют английским языком.

Бекетаев добавил, что в Казахстане будет концептуально пересмотрен процесс принятия нормативно-правовых актов, а также порядок проведения юридической экспертизы и правового мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что школьникам необходимо овладевать английским языком, так как 90% всей информации в мире создается на английском языке.

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