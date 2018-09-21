Эдуард Филипп пообещал оградить 300 тыс. пенсионеров от повышения налога

Париж, , 13:38 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп попытался снизить растущее недовольство пожилых людей покупательной способностью, обещая оградить 300 тыс. пенсионеров от повышения единого социального налога в 2019 году, сообщает Agence France-Presse.

«Мы делаем выбор, потому что мы хотим, чтобы работа оплачивалась. Мы хотим, чтобы те, кто сегодня оплачивает пенсии, извлекал выгоду от своих усилий», — отметил премьер-министр.

Эдуард Филипп стал защищать бюджетную политику правительства, в том числе увеличение единого социального налога на 1,7 пункта с января 2018 года.

В настоящее время 60% пенсионеров, или 7,5 млн человек, страдают от повышения налога. Он слишком высок в глазах французской ассоциации пенсионеров, которые осуждают «налоговый ажиотаж».

Напомним, столкнувшись с критикой, премьер-министр Франции объявил в марте о послаблении только для 100 тыс. пенсионеров.