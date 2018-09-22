Новый губернатор снова готов обновить Новосибирскую область?

Новосибирск, , 11:08 — REGNUM Победившему на губернаторских выборах в Новосибирской области Андрею Травникову придется оправдать перед жителями свою победу. Почему теперь речь идет о конкретных губернаторских делах на благо Новосибирска и области, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Назначенному врио губернатора почти год назад Андрею Травникову досталось наследство от своего предшественника Владимира Городецкого в виде целого комплекса городских и областных проблем. В качестве главнейших из них фигурировали тарифы ЖКХ, проблемы утилизации мусора и строительство нового моста через Обь, необходимого для улучшения транспортной обстановки. На сегодняшний день можно сказать, что большую часть проблем врио губернатора Андрей Травников не решил, во всяком случае, не довел до конца.

Финансирование новосибирских проектов пока так и не пошло, хотя проекты эти, включая планы по созданию «Академгородка 2.0», получили общее одобрение и могут стать настоящим локомотивом роста города и области. Поэтому голоса избирателей, отданные за него 9 сентября, должны быть воплощены губернатором в реальные дела, так как время на раскачку можно считать исчерпанным.

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