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Анкара: Шаги по устранению «умеренной оппозиции» из Идлиба неприемлемы

Политика

Ранее Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в этой провинции Сирии

Анкара, 21 сентября 2018, 13:23 — REGNUM  Шаги по устранению «умеренной оппозиции» из сирийской провинции Идлиб носят неприемлемый характер, заявили 21 сентября в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявление выступил официальный представитель главы турецкого государства на пресс-конференции.

Напомним, ранее главы России Владимир Путин и Турции Эрдоган достигли в рамках встречи в Сочи договоренности о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону.

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