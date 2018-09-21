Анкара: Шаги по устранению «умеренной оппозиции» из Идлиба неприемлемы

Анкара, , 13:23 — REGNUM Шаги по устранению «умеренной оппозиции» из сирийской провинции Идлиб носят неприемлемый характер, заявили 21 сентября в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявление выступил официальный представитель главы турецкого государства на пресс-конференции.

Напомним, ранее главы России Владимир Путин и Турции Эрдоган достигли в рамках встречи в Сочи договоренности о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону.

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