Сотни смертей можно было предотвратить — сенаторы США об урагане «Мария»

Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Для будущего Пуэрто-Рико сделан важный шаг, написал в своем твиттере вице-президент США Майк Пенс, сообщая, что глава министерства жилищного строительства и городского развития присоединился к губернатору Пуэрто-Рико для обсуждения восстановления этой ассоциированной с США территории. Пенс указывает, что министерство вкладывает в общей сложности 20 млрд долларов, «чтобы помочь пуэрто-Рико восстановиться большим и лучшим, чем когда-либо прежде».

Однако не все американские сенаторы разделяют оптимизм вице-президента. Сенатор Тэмми Дакфорт пишет:

«Год назад ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Части Пуэрто-Рико все еще не восстановились, многие семьи до сих пор живут во временных приютах, но Дональд Трамп тратит время на отрицание той реальности, что погибли почти 3000 американцев. Мои коллеги и я написали на этой неделе Дональду Трампу с напоминанием о его обязанности служить всем американским гражданам. Вместо того чтобы отправлять черствые твиты, которые ниже достоинства его офиса, он должен сфокусироваться на том, как ускорить восстановление».

По мнению сенатора Гэри Питерса, необходимо серьезное обсуждение создавшейся ситуации:

«Опустошение продолжает чрезвычайно влиять на остров, и я повторяю мой призыв к слушаниям в Конгрессе по вопросу о том, почему ответ оказался таким неправильным».

Сенатор Берни Сандерс:

«Год прошел с урагана «Мария», а народ Пуэрто-Рико все еще страдает. Мы должны использовать все ресурсы американского правительства, чтобы не только помочь острову восстановиться, но и идти вперед и создать сильную, устойчивую экономику и энергетическую систему».

Комментируя сообщение Assоciated Press о том, что после урагана сотни пуэрто-риканцев с болезнями почек умерли мучительной смертью без надлежащей медицинской помощи, сенатор Том Карпер пишет:

«Вот как многие американцы потеряли жизни в урагане «Мария». У нас есть моральное обязательство — не только как у чиновников, но и как у человеческих существ — требовать ответов и раскрытия изъянов, приведших к слишком многим смертям, которые можно было предотвратить, чтобы это никогда не повторилось».

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября 2017 г. ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». Стихия разрушила тысячи домов и объектов инфраструктуры, нанесла ущерб на десятки миллиардов долларов. Позже власти Пуэрто-Рико сообщили, что ураган унес жизни почти 3000 человек.

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