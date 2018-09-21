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Девять крымских депутатов лишатся мандатов из-за своей скрытности

Политика

Власти республики инициируют кадровые чистки в муниципалитетах

Симферополь, 21 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  Руководство Республики Крым инициировало вопрос о досрочном прекращении полномочий девяти муниципальных депутатов, которые нарушили требования антикоррупционного законодательства. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе комитета по противодействию коррупции РК.

«По результатам проверок выяснилось, что они не представили главе РК сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год», — уточнили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года осуждённый на 10 лет за мошенничество представитель «Единой России» Валерий Гриневич также лишился мандата депутата крымского парламента.

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Доходы чиновников и депутатов в 2017 году
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