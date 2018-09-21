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Иран опроверг информацию о запросе встречи Рухани с Трампом

Политика

«Иранская сторона никогда не запрашивала встречи с господином Трампом»

Тегеран, 21 сентября 2018, 12:54 — REGNUM  Тегеран не запрашивал встречи президента Ирана Хасана Рухани с американским лидером Дональдом Трампом во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Исламской республики.

«Иранская сторона никогда не запрашивала встречи с господином Трампом», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN заявил, что президент Ирана Хасан Рухани готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако это возможно только в том случае, если американский лидер сможет доказать свою состоятельность как надёжный партнер в международных делах.

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