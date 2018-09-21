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Боевики в Кашмире убили троих индийских полицейских

Политика

Одного человека отпустили

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 21 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Боевики мятежного штата Джамму и Кашмир в Индии похитили и убили троих сотрудников правопорядка, сообщает 21 сентября Anadolu.

В полиции подтвердили гибель своих сотрудников, которые были похищены несколько дней назад. Целью боевиков было побудить силовиков к отставке, несмотря на то, что шестеро сотрудников полиции после похищения своих коллег объявили об увольнении, заложников все равно казнили.

Боевики совершили нападение на несколько домов, где проживали полицейские штата Кашмир. Были похищены четверо человек. Один из них не был сотрудником правоохранительных органов, поэтому был отпущен.

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