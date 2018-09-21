Боевики в Кашмире убили троих индийских полицейских

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 12:50 — REGNUM Боевики мятежного штата Джамму и Кашмир в Индии похитили и убили троих сотрудников правопорядка, сообщает 21 сентября Anadolu.

В полиции подтвердили гибель своих сотрудников, которые были похищены несколько дней назад. Целью боевиков было побудить силовиков к отставке, несмотря на то, что шестеро сотрудников полиции после похищения своих коллег объявили об увольнении, заложников все равно казнили.

Боевики совершили нападение на несколько домов, где проживали полицейские штата Кашмир. Были похищены четверо человек. Один из них не был сотрудником правоохранительных органов, поэтому был отпущен.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия протестировала баллистическую ракету Prahaar