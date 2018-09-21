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Джоко Видодо призвал индонезийцев не забывать о единстве нации

Политика

Президент призвал нацию к единству во время президентских выборов 2019 года

Джакарта, 21 сентября 2018, 12:46 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо призвал индонезийский народ быть единым во время президентских выборов в 2019 году, сообщает Kompas.

Разные политические взгляды, продолжил президент, не должны помешать проведению выборов и привести к столкновениям.

«Выбирайте кого хотите, пожалуйста. Это демократическая страна. Разные взгляды тоже хорошо. Но не забывайте о единстве, братстве», — заявил Джоко Видодо.

Президент подчеркнул, что всеобщие выборы в Индонезии происходят каждые пять лет. Это должно быть обычным делом.

Джоко Видодо надеется, что люди поймут это, и в конце концов, демократия будет действовать гладко, не жертвуя единством и целостностью индонезийского народа.

Напомним, правительство Индонезии выделит 24,8 трлн рупий на проведение всеобщих президентских выборов в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Индонезии выделит 24,8 трлн рупий на проведение выборов-2019

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Внутренняя политика Индонезии
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