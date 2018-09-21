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В ЛНР сообщили, что ВСУ готовят захват участков «серой зоны»

Политика

Украинская сторона начала подготовку специальных видео-инсценировок с участием «местного населения»

Луганск, 21 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  Накануне выступления украинского президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попытаться занять населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР), находящиеся в «серой зоне». Об этом заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, стало известно, что украинские силовики перед выступлением главы государства 26 сентября планируют заявить об очередной «фейковой победе» по освобождению населенных пунктов, находящихся в «серой зоне». Также Марочко подчеркнул, что украинская сторона начала подготовку специальных видео-инсценировок с участием «местного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Пётр Порошенко заявил, что в ходе своего выступления на Генассамблее ООН он планирует поднять вопрос развертывания миротворческой миссии в Донбассе.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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