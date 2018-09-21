Станет ли Юлия Тимошенко на Украине гетманом Скоропадским

Станислав Стремидловский, , 13:34 — REGNUM

Президент Украины Петр Порошенко в ходе представления депутатам Верховной рады ежегодного послания «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году», использовал любопытные исторические сюжеты. В частности он сказал следующее:

«В прошлом году я отклонил многочисленные предложения по конституционным изменениям в политической системе. Считаю, что перед выборами такие маневры не соответствуют европейской политической культуре, которая учит нас играть по правилам, а не с правилами. Но, конечно, с интересом слежу за общественной дискуссией. Категорически неприемлемыми считаю те предложения, которые продвигают явно недемократические модели. Кто-то откровенно выступает адвокатом «просвещенного авторитаризма», а кто-то камуфлирует его в «парламентаризм канцлерского типа». Только если вчитаться в содержание, а не заголовок, там у канцлера полномочий больше, чем у кайзера, а в «рейхстаге», по сути, однопартийная система. Режим единоличной власти ни к чему хорошему Украину не привел. Это урок, который надо запомнить абсолютно всем».

Порошенко соединил в этом тезисе современность и события столетней давности. Что касается первого, то намек более чем прозрачный. Как замечает Deutsche Welle, дело в лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая 15 августа заявила о необходимости изменения украинского основного закона. «Только в нашей Конституции 1996 года народу отведены второстепенные роли, — подчеркнула Тимошенко. — «Верховная Рада от имени народа Украины», написано там. Чувствуете разницу? Все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом. Именно поэтому пришло время прямых действий и непосредственной демократии». Однако ряд экспертов, ссылаясь на источники в партии «Батькивщина», пришли к выводу, что на самом деле речь идет о переходе с президентско-парламентской модели на парламентскую.

И хотя сама Тимошенко в своем выступлении упоминала основные законы США и Франции, а это республики с сильной президентской властью, похоже, эксперты были правы. Ведь президент Порошенко совершенно однозначно «расшифровал» месседж Тимошенко, уловив в нем явный «немецкий акцент», во-первых, а, во-вторых, связав его с очень конкретным событием в украинской истории. Он вспомнил о «кайзере» и «рейхстаге», с которыми Киев связывает провозглашение в январе 2018 года так называемой украинской государственности и два в том же году государственных переворота. Напомним, что в преддверии подписания Брестского мира, который был направлен на расчленение России, Центральная рада Украины в январе провозгласила «независимость» Украинской Народной Республики, а в феврале в Брест-Литовске подписала сепаратный мирный договор с Австро-Венгерской и Германской империями, после чего была ими оккупирована.

Однако социалистическое украинское правительство продержалось недолго. Уже в апреле 1918 года на Всеукраинском съезде хлеборобов гетманом Украины (по итогам консультаций с германской оккупационной администрацией) был провозглашен гетман Павел Скоропадский, который практически в тот же день осуществил государственный переворот. Впрочем, и он правил всего несколько месяцев. Осенью гетман, увидев ослабление Берлина и Вены, начал искать подходы к правительствам стран Антанты. Но не успел с ними договориться. 14 декабря он подал в отставку и покинул Киев вместе с немецкими войсками. Наступал новый этап в жизни «украинской государственности», когда ее судьбу решили Варшава и Москва. Что касается современности, то уши Берлина показались во время событий осени 2013 — зимы 2014 года в Киеве на майдане, который закончился свержением режима Януковича. Однако тогда у Германии получилось далеко не все, инициативу перехватили американцы. В феврале 2014 года огласку получил разговор между ответственным чиновником государственного департамента США Викторией Нуланд и американским послом на Украине Джеффри Пайеттом, в котором Нуланд послала на три буквы Европейский союз, а Вашингтон смог протащить на пост премьер-министра Арсения Яценюка.

Это сорвало планы Юлии Тимошенко, выпущенной досрочно благодаря майдану их тюрьмы, куда ее режим Януковича засадил в 2011 году и которую все это время настойчиво требовал освободить Берлин. От лидера партии «Батькивщина» отвернулись ее былые соратники, сама она в этой ситуации предпочла отправиться — по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель — лечиться в Германию. Сегодня Тимошенко вновь обрела силы, она стала грозным врагом для Порошенко, обогнав его в рейтингах симпатий украинского общества. И, судя по всему, ей симпатизирует Берлин. Конечно, до 2019 года еще много чего может произойти на Украине. Периодически в украинской прессе обсуждаются информационные вбросы на тему «желания» президента отменить выборы. Но и враги Порошенко, а их немало, тоже не сидят, сложа руки. Вполне возможно, что президента хотят подвести к ситуации если не досрочной отставки, то принципиально лишить его полномочий.

Кем окажется в этой ситуации Тимошенко — новым канцлером или политической реинкарнацией гетмана Скоропадского? На Украине сегодня возможно все.