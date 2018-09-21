Ушел из жизни бывший премьер-министр Украины Виталий Масол

Киев, , 12:33 — REGNUM На Украине в возрасте 89-ти лет ушел из жизни третий премьер-министр этой страны и бывший председатель Совета Министров УССР Виталий Масол, сообщает 21 сентября «112 Украина» со ссылкой на заместителя главы Черниговского областного совета Арсена Дидуру.

«На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол — известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек», — сказал Дидура.

Напомним, Масол занимал пост председателя Совета Министров УССР с 1987 по 1990 год. По представлению президента Украины Леонида Кравчука был утвержден на должность премьер-министра страны в июне 1994 года, в марте 1995 года Масол подал в отставку.