Опыт Приморья. «В регионах растёт финансирование оппозиционных кандидатов»

Москва, , 12:59 — REGNUM После событий в Приморье активность региональных игроков в субъектах РФ со вторым туром — Владимирской области, Республики Хакасия и Хабаровском крае, — значительно возросла и теперь может обострить новые конфликты в ходе избирательного процесса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

«Это фиксируется даже социологией — что люди, протестно настроенные в том числе, которые оппозиционно ходили на выборы, узнав о ситуации в Приморье, что там можно как-то ситуацию в свою сторону переломить, сейчас приняли решение идти на выборы», — заявил Матвейчев.

Эксперт отметил, что опыт Приморья, где выборы признаны несостоявшимися из-за многочисленных нарушений с обеих сторон, теперь отразится на выборах в других регионах со вторым туром выборов губернатора — Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.

«Ситуация везде очень тяжёлая, очень конкурентная, везде есть столкновения определённых интересантов», — подчеркнул он.

По его словам, в Приморье на электоральный процесс наложился конфликт между федеральным центром и региональными элитами, что существенно подогрело ситуацию в регионе.

«В схватке сошлись федеральный кандидат и местные элиты, в том числе и местные бандиты, браконьеры, контрабандисты и прочие элементы полукриминального типа, которым никакие федеральные проекты на Дальнем Востоке не нужны. Рассказывали о проектах все эти несколько месяцев, провели Дальневосточный форум и рассчитывали на то, что это всё пойдёт на благо жителей», — пояснил Матвейчев.

«Однако, условно говоря, рассказывать товарищам с «Черкизона» о том, что мы ваш рынок снесём, а поставим здесь современные магазины, чистые и удобные для покупателей, бессмысленно. Естественно, там обстановка накалилась, возник конфликт с местными структурами и они пошли на нарушения, а Тарасенко пошёл на корректировку этих нарушений — потому что лидерство те нарушают и вышли из правового поля. Всё это и было установлено в ходе разбирательств», — продолжил он.

Теперь «всевозможные другие интересанты», которые ранее не верили в собственную возможность влиять на ситуацию в собственных интересах через политические механизмы, серьёзно активизировались — это касается представителей бизнеса, криминальных структур, которые теперь решили, что «они могут у себя в городах и на территориях устроить аналог Приморья и от этого начали помогать кандидату деньгами».

«В той же Хакасии, но это же происходит и в Хабаровском крае, и во Владимирской области, альтернативные власти кандидаты, которые вышли во второй тур, внезапно, резко, особенно после решения по Приморью, нарастили свой потенциал. Грубо говоря, там у них было определённое количество наблюдателей — теперь они удваивают их число, формируют подмогу из Москвы. Всё это требует денег. Обычно их не хватает к концу кампании, а здесь ощущение, что у них появились средства на это. Было желание, но есть теперь и средства. Всё это говорит о том, что включились другие фигуры, которые собираются этой ситуацией воспользоваться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Приморья после рекомендации ЦИК РФ признала выборы губернатора несостоявшимися. По итогам подсчета 100% бюллетеней во втором туре голосования действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, однако стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. Теперь выборы губернатора Приморья будут назначены на декабрь 2018 года решением Законодательного собрания.

Между тем, ближайший второй тур выборов в регионах состоится в Республике Хакасия. Так как никто из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов на выборах 9 сентября, на 23 сентября назначен второй тур. В выборах участвуют председатель правительства Республики Хакасия Виктор Зимин и первый секретарь Комитета Хакасского регионального отделения партии, депутат Совета депутатов города Абакана Валентин Коновалов.