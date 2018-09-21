Меркель проигнорировала приветствие Мэй в Зальцбурге — СМИ

Зальцбург, Австрия, , 12:21 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась пожать руку главе правительства Великобритании Терезе Мэй в австрийском Зальцбурге. Об этом пишет газета Daily Express.

По данным издания, скандальный инцидент произошел в четверг, 20 сентября, во время неофициального саммита лидеров 27 стран Евросоюза. К группе политиков, в числе которых была и премьер-министр Великобритании, подошла Меркель.

Газета отмечает, что канцлер Германии, проигнорировавшая намерение Мэй обменяться рукопожатиями, подошла сразу к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из ЕС. В июне 2017 г. между Лондоном и Брюсселем начались официальные переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС.

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