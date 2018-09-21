Депутаты Рады не хотят «бюджет проедания» и требуют «большую приватизацию»

Киев, , 12:14 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, Верховная Рада начнет рассмотрение правительственного законопроекта «О госбюджете Украины на 2019 год».

По словам депутата от фракции «Народный фронт» Игоря Лапина, правительству важно запустить процесс приватизации крупных промышленных гособъектов, чтобы обеспечить наполнение доходной части бюджета в 2019 году.

«Мне импонируют моменты, которые касаются социальных повышений, обороноспособности — там есть повышение… Меня интересуют поступления от процесса приватизации. Надеюсь, что большая приватизацию будет запущена. Тогда поступления будут. Если мы будем затягивать запуск приватизации, то получим риски недофинансирования бюджета», — сказал Лапин 21 сентября в кулуарах Рады.

В свою очередь внефракционный депутат Борислав Розенблат опасается, что правительство разработало «очередной бюджет проедания».

«Вчера МВФ помахал перед нами морковкой как перед ослом. А мы повысили цены на газ, приняли непутевые законопроекты о создании судов. Они с нами играют. Для правительства это экзамен на способность управлять государством… Сегодня не стоит вопрос о восстановлении нашей экономики. Мы должны бросить все ресурсы, все источники, чтобы они работали на Украину. Экономика должна расти не за счет займов. Это хорошо, что мы погашаем большое количество внешних долгов. Но я хочу знать из каких источников это делается… Если я не увижу истинных источников наполнения бюджета, я буду понимать, что это очередной бюджет проедания. И опять мы будем выходить на рынки, и занимать под 9% годовых. Когда весь мир живет на 1−2%. Украине никто не хочет занимать деньги. Все наши «успешные реформы» эфемерны», — считает Розенблат.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.

Напомним, в мае 2018 года кабинет министров Украины опубликовал распоряжение об объектах большой приватизации госсобственности в 2018 году. Согласно опубликованному пресс-службой КМУ документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации. В списке есть пять облэнерго (Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго) и четыре теплогенерирующих предприятия (Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Северодонецкая теплоэлектроцентраль), а также компания Центрэнерго.

Кроме того, в перечень вошли Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Турбоатом, Азовмаш, завод Электротяжмаш, Днепровский электровозостроительный завод, Одесский припортовый завод, Сумыхимпром, Запорожский титано-магниевый комбинат, Президент-Отель, ОАО Ориана, ЧАО Индар, Украгролизинг.